睿綸案已啟動調查 陳良基：秉公處理勿枉勿縱

（中央社記者潘姿羽台北13日電）時代力量立法委員黃國昌質疑中科為特定廠商量身打造標案，科技部長陳良基今天聲明，已啟動涵蓋司法、行政等面向的3大措施；至於廠商聲明終止計劃，陳良基表示尚未收到公文。

時代力量立委黃國昌日前質疑中科智慧機器人創新自造基地標案，涉嫌替鴻海集團佳綸生技公司百分之百持有的子公司睿綸生技「量身打造」。

雖然睿綸生技9日主動發布聲明，將終止這項服務計劃案，陳良基表示，據中科管理局回報，還沒接到廠商的正式公文，由於此案有契約關係，要做任何處置，還是得回到最後公文部分，等真正收到再來進一步了解。

陳良基今天於立法院教育及文化委員會會前受訪時表示，日前於立法院備詢被問及此案時，科技部當天便啟動3大作法，一是立刻交代政風處立案調查，也請廉政署協助證據保全，現在所有相關證據，包含電腦封存，已經全部在廉政署做證據保全。

陳良基補充，科技部的態度是「秉公處理、勿枉勿縱」，盼在司法偵辦下，該查就查出來，該給清白就給同仁清白。

第二，除了司法，也應做行政調查。陳良基表示，科技部立即成立專案小組，希望就採購程序進行行政面的處置，第一次會議也做出建議，相關利益迴避人員應調離本職，因此有嫌疑的涉案主管先調開，以利調查公正透明進行。

第三，此案屬於前瞻計畫，對於照顧年輕人、未來創新發展非常重要，也因此，希望所有推動步驟不受這個案子影響，要繼續前進，給予年輕人好的智慧化、行動創新基地。（編輯：鄭雪文）1080513