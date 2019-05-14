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貿易戰促中國加強內需 台泥把握商機質量並重

最新更新：2019/05/14 10:13

（中央社記者韋樞台北14日電）去年創下EPS達4.37元獲利紀錄的台泥公司認為，美中貿易戰結果未明，中國勢必加強內需維持經濟成長動能，台泥要求旗下水泥生產標準比大陸環保規定更嚴，達到質量均佳水準。

美中貿易戰非但未降溫反而衝突再起，雙方揚言再課對方進口貨品約5%到25%不等的關稅，貿易大戰波及全球貿易。台泥總經理李鐘培認為，美中貿易戰愈激烈，中國大陸勢必更要加強內需建設等，以維持經濟成長動能，對基礎建設必備的水泥業來說是利基。

李鐘培指出，今年驅動大陸水泥需求的5大因素包括粵港澳大灣區建設、一帶一路、增加基礎建設、放寬城市落戶制度和二胎政策。估計新批准的建設多達人民幣9000億元，多集中於鐵路和交通建設；且再加上放寬二胎政策，以每年新增800萬人口，每人每年使用水泥1.7公噸粗算，每年新增水泥用量1360萬公噸。

李鐘培指出，台泥勢必要掌握這波成長動能，因此生產的質與量必須掌握精準。台泥董事長張安平更強烈要求台泥的水泥窯營運必須更環保，除了台泥集團所有24條水泥窯全數以最快速度加入協同處理，且在1年內兩岸每條窯製程中每立方公尺的氮氧化物必須低於100毫克，遠低於兩岸政府的環保標準。

張安平亦指出，大陸水泥第1季為淡季，第2季有雨季困擾，但雨季過後，水泥需求會逐漸好轉，第4季的價格為全年最佳，雖然前4月的價格比去同期好，但下半年還需要再努力勤跑客戶刺激需求增長。

台泥股價從3月底站上40元價位後，一直在42元上下震盪，即使台股大跌，台泥股價表現相當抗跌，今天開低，盤中最低達41.2元，跌幅1.9%，隨後緩步拉回靠近42元平盤價，成交量近萬張。

同在大陸投資生產水泥的亞泥去年EPS 3.54元，表現優異，至今還未公布首季財報，今天股價走勢開低走低，盤中最低40.7元，下跌1.7%，成交量2000餘張。（編輯：郭萍英）1080514

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