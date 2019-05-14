太景新藥兩岸銷售倍增 唯仍未擺脫虧損

（中央社記者韓婷婷台北14日電）太景-KY表示，抗生素新藥太捷信在台灣及中國大陸的銷售倍增，不過由於去年有簽約金及技術服務收入認列基期較高，因此首季營收低於去年，單季處虧損狀態。

太景今年第1季營收新台幣455萬元，年減72.9%，稅後虧損5408萬元，EPS為-0.08元，相較去年同期的-0.04元虧損擴大。太景表示，原本銷售權利金收入採按季認列，去年11月起改採按月認列，預料後續營收將相對持穩成長。

太景表示，授權夥伴浙江醫藥今年第1季銷售量為去年同期的6.4倍，文德藥業在台灣的第1季銷售量已是去年同期的7倍，太捷信的銷售將進入快速成長期。

太景表示，太捷信口服膠囊自去（2018）年9月在中國的銷售破萬盒以來，浙江醫藥的銷售業績持續上衝，台灣合作夥伴文德藥業的成績亦以倍數成長。在台灣，太捷信自2018年元月健保價生效起，迄今1年多已獲台大、台北榮總、台中榮總、三總、高醫及花蓮慈濟等13間具全國及地區指標意義的醫學中心採用。

太景指出，去年拿到藥證第1年重點在擴展據點，逐漸進入各大醫學中心後，替換效應已逐漸發酵，台灣2019年第1季銷量為去年同期的7倍，並較前1季成長16.7%。在中國大陸，浙江醫藥也已將太捷信推入180間醫院；實際銷量方面，第1季銷售量達去年同期6.4倍，也較去年第4季成長32.9%。

根據市場研究公司IMS資料顯示，中國大陸的抗生素臨床使用以注射劑為主，約占整體市場的85%，法人預估後續注射針劑才是最大的動能。如果能拿到藥證上市後，將帶來更大業績挹注。

太捷信注射劑在大陸市場已獲中國國家食品藥品審評中心（CDE）納入優先審評，已完成GCP臨床核查，目前正進行藥學部分的文件審查，後續還有查廠程序。（編輯：林興盟）1080514