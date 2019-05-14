亞航維修量增人才留用率高 帶動營收成長

（中央社記者韋樞台北14日電）軍機和民機維修大廠亞洲航空長年耕耘民機維修業務有成，今年前4月完工出廠33架次，年成長106%；加上自訓維修人才留用率高達78%，帶動前4月營收12.25億元，年增121%。

亞航公司表示，亞航擁有具國際水準的航空維護管理能力，是許多國際大廠的主要合作對象，加上近年來廉航興起，使得單走道窄體客機需求量大增，帶動民用機維修能量大增。

亞航公司自結今年前4月營收達新台幣12.25億元，年增121%，主要是民機維修前4月完工出廠33架次，較去年同期成長106%，全年可望超過2018年76架次，朝100架次目前邁進。

而民用飛機維修能量大增，主要是和維修人才增加有關。亞航公司表示，為因應逐年成長的維修訂單，亞航公司員工人數近2年由800人增至1043人，同時於2011年到2018年自訓維修人員計5梯次共80人，依訓練考核成績擇優留用，目前仍在職63人，留用率達78%，可有效支援業務需求，使公司人員維修經驗持續傳承，並創造在地就業機會。

今年5月亞航公司再開班自行培訓維修人員17人，主要來自於大學及高職畢業的電子、機械、飛機維修等相關科系，進行為期半年訓練課程包含課堂及實作，並落實考核制度，通過各階段訓練考核者，公司即予進用並分配至相關維修單位，以達訓用合一目的，滿足線上維修人力需求。

亞航公司同時承接大量國軍軍機維修作業，亦是國軍螺旋槳定翼機、直昇機及附件主要維修工廠，承接國軍多項軍機維修專案。2019年續以「穩定軍機、發展民機」之營運策略，持續提升營運績效。

展望今年下半年，在軍機維修業務穩定下，亞航公司表示將持續投入民機業務開發，並以成為「亞太區窄體客機維修中心」及「軍民直昇機維修中心」為願景，以達永續經營的目標。（編輯：黃國倫）1080514