全家首季每股賺逾1元 看好第2季營運

（中央社記者江明晏台北14日電）全家便利商店公布首季財報，營收年增逾1成，每股盈餘1.02元，較去年同期持平，主要受IFRS16會計準則新制上線、勞動成本上漲、轉投資認列損益等因素影響，全家看好第2季營運。

全家便利商店公布首季營收新台幣181.9億元，年增11.28%，稅後盈餘2.28億元，每股盈餘1.02元，較去年同期約略持平。

全家說明，第1季營收成長11%，稅後盈餘受到IFRS16會計準則新制上線、勞動成本上漲、轉投資認列損益等因素，影響年增幅度，然因零售業關鍵指標既存店日均銷售和來客數皆維持6%左右的高成長，鮮食也成長近1成5，便利商店本業整體表現穩健，營業利益年增4成，稅前盈餘年增8%，稅後淨利也較去年同期略增。

全家指出，IFRS16會計準則新制於今年上線後，導致折舊與利息費用增加，但此因素明年將不存在，而高雄岡山物流廠去年稼動後，也產生定期的折舊費用認列；餐飲事業則在大戶屋的帶動下，持續挹注獲利。中國投資目前展店達2568店，已進入9個地區，維持穩健經營步調。

綜觀第1季績效，全家表示，與整體事業計畫相符，鮮食營收成長近15%，一般商品也成長近5%。其中，瞄準剪刀經濟而主力發展的冷凍商品品群不斷擴大形成差異化，商品預售和咖啡品質提升有效定著咖啡饕客，活躍會員人數也翻倍成長，皆是帶動整體業績與來客上升的主因。

展望第2季，全家看好進入傳統營運高峰，夏季型商品如現煮茶、咖啡、酷繽沙、霜淇淋等將輪番推出話題新品，其他鮮食將以健康趨勢為主軸做整合性的開發，可望持續點燃業績動能。（編輯：張均懋）1080514