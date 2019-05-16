一銀柬埔寨分行首季賺逾2億 金管會同意新設支行

（中央社記者邱柏勝台北16日電）國銀進軍柬埔寨有成，一銀獲利搶第一。據金管會統計，截至3月底，一銀柬埔寨分行獲利新台幣2.18億元，玉山銀獲利1.2億元、合庫銀1.02億元，兆豐銀0.75億元，國泰世華銀0.5億元。

近年台灣金融業積極擴展海外業務，為響應政府新南向政策，加上著眼東協龐大的人口紅利與經濟成長，許多國銀搶進東協設立分行、子行，提供當地台商與民眾金融服務。而柬埔寨近年經濟高度成長，也吸引國銀搶進設點。

目前國銀有在柬埔寨設立營業據點的，包含國泰世華銀行與玉山銀行各設有1家子行；第一銀行、合作金庫銀行及兆豐商業銀行等3家銀行設置分行，上海商業儲蓄銀行則設有代表人辦事處。

根據金管會統計，截至今年3月底，一銀柬埔寨金邊分行獲利2億1800萬元，玉山銀獲利1.2億元、合庫銀1.02億元，兆豐銀0.75億元，國泰世華銀0.5億元。

金管會今天也宣布，同意一銀向柬埔寨主管機關申請金邊分行轄下增設金邊支行與271外環道路支行。

金管會銀行局表示，一銀為掌握東協市場金融業務發展商機，經評估柬埔寨經濟及金融情況，以及與台灣雙邊貿易與投資等情形，同時為提升金邊分行整體營運規模及效益，因此向金管會申請於柬埔寨金邊分行轄下增設新金邊支行及271外環道路支行，以逐步擴展當地金融服務網絡。

目前一銀柬埔寨金邊分行轄下已有中洲、奧林匹克、桑園、堆谷、水淨華、永盛、暹粒等7家支行，加計本次申請的新金邊支行及271外環道路支行，共有9家支行。（編輯：林沂鋒）1080516