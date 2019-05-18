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核心技術外流中國 南韓半導體業界建議修法重罰

最新更新：2019/05/18 08:57

（中央社記者姜遠珍首爾18日專電）半導體、顯示器、汽車等主要產業的核心技術和人力外流中國等問題嚴重，韓國半導體產業協會建議國會修改「產業技術洩露防止法」，對國家核心技術外流及侵害行為加以重罰。

南韓「東亞日報」指出，半導體產業協會最近向國會產業通商資源中小風險企業委員會委員長洪日杓（在野黨自由韓國黨）和同黨國會議員李鐘培提交包括國家核心技術的擁有機關，洩露、侵害行為及對象者的再定義；強化國家核心技術的資訊保護及保護措施；加強對國家核心技術洩露及侵害行為的處罰力度等內容的意見書。

報導指出，半導體、顯示器、汽車等主要產業領域中，核心技術和人力轉移到中國等海外，業界的損失正在增加，但是修改「產業技術洩露防止法」的討論卻被擱置在國會，處於原地踏步的狀態。

韓國半導體產業協會意見書指出：「政府有關部門應該非公開地推進國家核心技術的資訊，限制相關技術專門人員的轉職，同時必須義務性地簽訂保密合同等，尤其是對於侵害國家核心技術或將技術洩露到海外等行為，應採行新的處罰等強力制裁手段。」（編輯：陳永昌）1080518

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