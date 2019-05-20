康寧：迎東京奧運看好8K4K電視面板需求

（中央社記者潘智義台北20日電）台灣康寧顯示玻璃公司總經理曾崇凱今天表示，迎接2020年東京奧運，看好8K4K電視面板需求，特別推出專屬玻璃，做到製程中片與片之間變異量最小，厚度變異量也最小。

曾崇凱在「康寧2019年全新玻璃產品發表與展示記者會」受訪指出，液晶電視（LCD TV）顯示面板玻璃製程須控制在高溫時的收縮量，不論低溫多晶矽（LTPS）面板用玻璃在高溫攝氏600度製程，還是氧化銦鎵鋅（IGZO）金屬氧化物玻璃製程的攝氏350度至400度，玻璃都必須做到片與片之間的收縮變異量最小，每片玻璃的厚度變異量也最小，否則失之毫釐差以千里。

他說，繼超高解析度（4K2K）面板之後，面板廠推出更高解析度的8K4K面板，而8K4K面板主要採用金屬氧化物製程，夏普、友達、群創等面板廠的8K4K面板在去年量產後，正好趕上明年的東京奧運市場需求。

因此，康寧特別鎖定8K4K電視面板玻璃，推出專屬的玻璃，幫助客戶有效控制玻璃收縮變異量，不但每片玻璃差異最小，厚度差異也最小，方便客戶精準對位。

除了8K4K電視面板玻璃，他表示，康寧看好擴增實境（AR）市場，將傳統塑膠目鏡改為高折射率玻璃搭配高解析度螢幕，影像更清析，強化擴增實境的影像及應用。（編輯：蘇志宗）1080520