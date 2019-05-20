先苦後甘 長榮輪機專班修業1年半留用者月薪15萬

（中央社記者韋樞台北20日電）長榮海運與國立台灣海洋大學3度合作開辦學士後輪機技術人才專班，預計28日起報名。長榮表示，輪機專班修業1年半，表現優秀者可到長榮船隊服務，月薪約新台幣15萬元。

長榮海運指出，長榮與海大合作的產學合作專班，讓非輪機科系、對海勤工作有興趣的青年，有機會接受專業技能訓練，未來可以到長榮船隊工作，因此前兩年推出後廣受青年學子關切。

今年第3度開辦專班，只要是非輪機科系畢業並已取得學士學位、役畢或無兵役問題，有志投身海勤工作者皆可報考，通過遴選後即可就讀。

長榮海運表示，長榮專班修業學程共3學期（1年半），學員透過週一至週五密集的專業知識與技能培訓成為優秀的輪機人才。長榮海運將全額補助3學期學雜費及部分住宿費，並提供修業合格學員至長榮船上實習1年，表現優秀者可至長榮船隊服務，月薪約15萬元，晉升為輪機長月薪可達28萬元到30萬元。

長榮海運指出，第1屆長榮專班的學員已於今年初畢業，並以高達93%的合格率通過交通部3月份舉辦的航海人員一等管輪測驗，相較於當次測驗不到3成的總合格率高出許多。（編輯：蘇志宗）1080520