美祭禁令後 華為發表榮耀新機

（中央社倫敦21日綜合外電報導）在華為旗下的裝置事業未來面臨不確定性之下，華為今天推出榮耀（Honor）新智慧型手機，被視作是對公司科技展現信心的舉動。

路透社報導，全球第2大手機製造商華為的裝置在中國以外地區使用Google的Android作業系統，但美國商務部上週禁止華為採購美國零件，軟體未來能否更新是個大問號。

美國今天暫時鬆綁針對華為的限制，核發臨時許可證讓華為8月19日之前仍可購買美製商品，代表在此之前還能持續更新Gmail和YouTube等谷歌（Google）的App。

華為以年輕人為主的子品牌榮耀業務部總裁趙明告訴數百名記者和分析師，他「看到這麼多朋友，真的很開心」。

他告訴觀眾說：「無論發生什麼事，無論遇到什麼挑戰…都要笑著去克服。」

他繼續說：「我們會用產品、技術及創意與世界溝通。」這次發表會上，華為榮耀推出最新旗艦機榮耀20 Pro，機背有4鏡頭，包括廣角鏡頭、遠攝鏡頭和4800萬像素的主鏡頭。

市場研究公司國際數據資訊（IDC）裝置部門副總裁傑洛尼摩（Francisco Jeronimo）說，榮耀是華為相當成功的子品牌，主打的雖是年輕人，但也深受其他族群的喜愛。

傑洛尼摩說：「對華為而言，榮耀是非常重要的品牌，能解決低價端領域的問題，又不會破壞華為的品牌形象。」他說，但Google 19日停止與華為合作部分業務的決定改變了一切，有許多問題還沒有人能夠回答。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1080522