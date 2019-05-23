華為若推自家系統 台灣消費者恐不買單

（中央社記者江明晏台北23日電）憂Google不支援服務，中華電表態將停賣華為新機，消費者認同此舉為了避免後續客訴糾紛，但不少華為用戶都表態，如果華為以後推出的新機，搭載的是自家作業系統而非Google，就不會考慮再買。

中美貿易戰延燒，美方禁止華為技術公司與美國企業往來禁令，Google未來恐停止供應華為安卓（Android）作業系統更新和軟體，儘管美國商務部20日宣布臨時通用許可證，將此禁令暫時放寬管制90天，但後續發展仍有隱憂。

憂Google不支援服務，中華電22日明確表態將停賣華為新機，台灣大也停賣新機型，華為在台代理訊崴維持先前聲明指出，產品使用和持續安全升級及售後服務不受影響。有消息指出，華為消費者業務CEO余承東透露已自行開發作業系統，最快將在今年秋天發布，以解決日後新機沒有安卓系統可用的窘境。

但消費者怎麼看？華為用戶韓先生對中央社記者說，會選用華為手機是因為強大的照相功能、系統穩定、CP值高，但如果華為以後推出的新機搭載自家作業系統而非Google，他就不會考慮再買，因此「可以理解電信公司不賣華為，畢竟台灣消費者仍習慣使用Google」。

不過，「政治是一時的、賺錢是一世的」，他看好華為是全球手機二哥，Google不會輕易與華為撕破臉，應不會走到這一步。

而根據記者採訪，多數華為用戶評估，若華為真的被迫與Google分手，屆時將無法使用Gmail、看YouTube，就絕對不會購買華為新機。也因此Google若停止和華為合作，將對其後續發展是致命的打擊。

3C達人Tim哥表示，國內電信商停賣華為新機目的在於避免未來會發生的客訴，不如先壯士斷腕止血；估計華為在台銷量會減少約10至15%左右，來自於新機未來恐無法搭載Google，但舊機應不受影響；不過，華為未來推出新機，還要重新教導用戶使用自家的系統和APP，雖是一個關卡，也不代表不會成功。

3C部落客林小旭則認為，中華電、台灣大會跳出來喊話，是想要先中斷會發生的客訴問題，也有電信商採取彈性作法，讓消費者來決定，他觀察華為現有用戶並沒有恐慌，且台灣綁約的用戶變少了，電信商此舉不見得對華為有很大的傷害。（編輯：楊凱翔）1080523