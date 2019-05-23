全聯自有支付PX Pay 24日上線 盼解決排隊痛點

全聯PX Pay將在24日上線，也是首家推出自有支付的連鎖超市。全聯董事長林敏雄（右）表示，PX Pay以少零錢、省時間、更環保、多回饋等特色，希望免除找卡、找零後，能有效解決結帳大排長龍的問題。（全聯提供）中央社記者蔡芃敏傳真 108年5月23日

（中央社記者蔡芃敏台北23日電）全聯PX Pay將在明天上線，也是首家推出自有支付的連鎖超市。全聯表示，預計消費者免除找卡、找零後，能有效解決結帳大排長龍問題，力拚今年下載會員數達320萬人。

零售通路最常使用的支付工具依序為信用卡、行動支付、現金。不過，根據資策會產業情報研究所（MIC）調查，台灣行動支付普及率在2018年已達50.3%，相較於2017年39.7%顯著提升。其中，18歲至45歲的年輕、青壯年用戶去年使用行動支付普及率已達63.3%，56歲至65歲用戶普及率為41.4%。

全聯推出行動支付品牌PX Pay，將在明天正式上線，全聯與一銀、中信、玉山、台北富邦、台新、永豐、國泰世華、聯邦等8家銀行攜手合作。全聯董事長林敏雄、執行長謝健南、營運長蔡篤昌等人均出席活動記者會。

林敏雄致詞時表示，目前全聯擁有近千間門市，是使用行動支付的最佳場域之一，PX Pay以少零錢、省時間、更環保、多回饋等特色，預計免除找卡、找零的動作後，期望能有效解決結帳大排長龍的問題。

林敏雄說，這是全聯邁向數位化的重要一步，對於系統僅花4個月整合，感到「很滿意」。

全聯會員人數超過900萬，並喊出2個月內下載會員數要達到200萬人，今年底下載會員數可達320萬人，鎖定年輕人、上班族以及婆媽等3大族群。全聯為了推廣PX Pay，全聯內部祭出1500萬元獎金，鼓勵員工推廣，努力衝刺會員下載數。

全聯執行長謝健南指出，PX Pay是數位化的核心基礎，未來將更省時、減少使用零錢、更加環保。PX Pay支援福利卡儲值金支付與8大銀行的信用卡支付兩大功能，下載APP後即擁有1張虛擬福利卡，消費者透過手機APP就可以達到，累點、兌點，以及即時查詢點數與消費紀錄等。

另外，家樂福也推出Carrefour Pay，可用於實體賣場以及線上購物APP，目前綁卡會員已超過2萬人，並與國內9成銀行合作。（編輯：李信寬）1080523