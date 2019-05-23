高通被判違反反托拉斯法 經部：代工廠影響不大

（中央社記者廖禹揚台北23日電）手機晶片廠高通被美國聯邦法官判定違反反托拉斯法，法院並要求高通與客戶重談授權協議。經濟部今天表示，若高通必須修改授權規定，對產業生態必定造成影響，但對代工廠影響應不大。

加州北區聯邦地方法院法官高蘭惠（Lucy Koh）認定，高通（Qualcomm）向其他廠商收取高到不合理的專利授權費，違反聯邦反托拉斯法。高蘭惠諭令高通與客戶重談授權協議，並須以合理價格向其他晶片廠商授權專利。

高通敗訴後，市場看好其對手聯發科營運受惠，激勵聯發科今天股價走揚。經濟部長沈榮津列席立法院經濟委員會受訪表示，高通敗訴結果與聯發科直接相關，此外，若高通要與客戶重談協議，也可能影響如蘋果等品牌商的相關供應鏈。

經濟部官員向中央社記者進一步說明，目前高通在市場上較獨占，若被迫開放相關授權規定，競爭對手的發展空間將更大，產業版圖可能產生變化，但影響幅度仍需視授權規定修改幅度而定，且高通表示仍要上訴，現在較難預估。

不過，對於台灣的相關代工廠，官員表示，與高通相關供應鏈主要是台積電等做製造封裝的半導體業者，而台灣半導體實力強，例如幾家國際大IC設計廠都是台積電的客戶，高通減少的部分會從其他競爭業者處補回。

至於裝置端，例如蘋果相關供應鏈，因戰場主要還是在品牌商之間，不會影響供應鏈接單，目前粗估對整體代工廠都不會有太大影響。（編輯：林孟汝）1080523