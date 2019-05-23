更多編輯台推薦新聞：
插畫家A RAY虛擬與總統LINE對話截圖 網路瘋傳
政治

插畫家A RAY虛擬與總統LINE對話截圖 網路瘋傳
Google手機相機技術不藏私 工程師透露2大原因
科技

Google手機相機技術不藏私 工程師透露2大原因
互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？
專題

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？
同婚24日上路 政院：正式結婚書約不會有同性2字
政治

同婚24日上路 政院：正式結婚書約不會有同性2字
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwan フォーカス台湾 Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

高通被判違反反托拉斯法 經部：代工廠影響不大

最新更新：2019/05/23 19:34

（中央社記者廖禹揚台北23日電）手機晶片廠高通被美國聯邦法官判定違反反托拉斯法，法院並要求高通與客戶重談授權協議。經濟部今天表示，若高通必須修改授權規定，對產業生態必定造成影響，但對代工廠影響應不大。

加州北區聯邦地方法院法官高蘭惠（Lucy Koh）認定，高通（Qualcomm）向其他廠商收取高到不合理的專利授權費，違反聯邦反托拉斯法。高蘭惠諭令高通與客戶重談授權協議，並須以合理價格向其他晶片廠商授權專利。

高通敗訴後，市場看好其對手聯發科營運受惠，激勵聯發科今天股價走揚。經濟部長沈榮津列席立法院經濟委員會受訪表示，高通敗訴結果與聯發科直接相關，此外，若高通要與客戶重談協議，也可能影響如蘋果等品牌商的相關供應鏈。

經濟部官員向中央社記者進一步說明，目前高通在市場上較獨占，若被迫開放相關授權規定，競爭對手的發展空間將更大，產業版圖可能產生變化，但影響幅度仍需視授權規定修改幅度而定，且高通表示仍要上訴，現在較難預估。

不過，對於台灣的相關代工廠，官員表示，與高通相關供應鏈主要是台積電等做製造封裝的半導體業者，而台灣半導體實力強，例如幾家國際大IC設計廠都是台積電的客戶，高通減少的部分會從其他競爭業者處補回。

至於裝置端，例如蘋果相關供應鏈，因戰場主要還是在品牌商之間，不會影響供應鏈接單，目前粗估對整體代工廠都不會有太大影響。（編輯：林孟汝）1080523

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容 中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報