綠色環保旗艦計畫 台泥廣西貴港水泥窯動工

（中央社記者韋樞台北23日電）以「生態解決方案提供者」自居的台泥公司，今天在中國廣西貴港廠為水泥窯協同處理固體危險廢棄物和市政污泥設施舉行動工典禮，此設施為全中國單廠最大規模的協同處理設備。

台泥公司表示，台泥集團旗下「貴港台泥東園環保科技有限公司」利用水泥窯協同處置固體廢物設施，日後可年處理30萬公噸固危廢棄物與3萬公噸市政污泥。

台泥指出，這項設施是台泥集團循環經濟綠色環保價值鏈的旗艦項目，建成後將成為中國廣西壯族自治區危險廢棄物處置的重要生力軍。這是台泥集團履行企業社會責任的重要里程碑，將為社會承擔減廢及處置廢棄物的責任，為打造「無廢城市」而努力。

台泥集團董事長張安平表示，台泥集團一直認為永續地球是最重要的責任，也是人文價值最重要的顯現。保護環境、永續生態最主要的手段就是「循環再生」。當垃圾無法循環再生時，把水泥窯轉化為「廢棄物終結者」或「城市淨化器」，正是目前最可行的方案。

貴港台泥東園環保科技利用水泥窯協同處置固體廢物設施總投資人民幣2.31億元，將利用台泥貴港廠4條日產6000公噸的水泥窯，建設年處理能力達33萬噸的水泥窯協同處置固體廢物系統。這項設施採用先進的設備與技術，由天津水泥工業設計研究院有限公司承建，一期工程年處理20萬公噸危廢及3萬噸市政污泥，預計年內投入營運。（編輯：李信寬）1080523