日亞馬遜停售華為產品 一般賣家仍可出貨

（中央社東京24日綜合外電報導）受到美國對中國電信巨擘華為公司祭出禁令影響，日本很多業者相繼延後販售華為新產品，美國電子商務巨擘亞馬遜，事實上也在日本停賣華為新產品，華為禁令影響愈趨擴大。

日本產經新聞報導，針對華為禁令，亞馬遜（Amazon）表示，將研究能讓顧客安心購物的因應方案，但未來的販售方向等目前仍不清楚。

不過，如果是一般賣家或廠商透過亞馬遜網站平台出貨的華為產品，目前仍可以購買。

日本放送協會（NHK）報導，日本亞馬遜的網站上，原本預定今天販售的華為新手機及電腦等，其中由亞馬遜自行進貨販售的部分，目前已無法購買，多數顯示「無庫存」。

亞馬遜沒有說明具體理由，但在產品的說明欄上寫「本產品恐有作業系統等疑慮」。

受到美國政府祭出禁令，美國企業被禁止供應零組件給華為，連智慧型手機內使用的google安卓作業系統，都可能不提供給華為使用。

日本主要電信公司已決定延後販售華為新智慧型手機，家電量販店的山田電機、EDON、K's電氣、野島（nojima）等，今天也停止販售華為相關產品。

不過，日本大型3C賣場Bic Camera和Yodobashi Camera，仍依照預定時程販售華為新智慧型手機。

日本經濟新聞報導，華為在日本樂天購物網站「樂天市場」設有店鋪，樂天表示，目前沒有調整相關店鋪的計畫。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1080524