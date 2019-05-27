貿易戰升溫華為風暴 鴻海董事候選人提前因應

（中央社記者鍾榮峰台北27日電）美中貿易戰升溫，中國華為風暴蔓延，鴻海內部不定期召開專案小組，因應華為伺服器訂單變化，小組主要成員涵蓋部分新任董事候選人，代表鴻海董事候選人提前就戰鬥位置。

美中貿易戰升溫，中國手機和通訊大廠華為（Huawei）入列美國政府黑名單，包括谷歌（Google）安謀（ARM）、英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）、博通（Broadcom）、美光（Micron）等半導體大廠；加上國際固態技術協會（JEDEC）、Wi-Fi聯盟及制定SD記憶卡標準的SD協會等，陸續宣布暫停或終止與華為合作供貨。

因應美中貿易戰，鴻海內部先前已成立專案應對小組，串聯各地經營團隊24小時持續關注。近期華為風暴蔓延，專案應對小組功能備受矚目。

知情人士向中央社記者透露，鴻海專案應對小組已針對華為的伺服器產品和資料中心產品可能遇到的市場變化、以及客戶訂單組合的改變，提出因應策略。

觀察小組組成，知情人士透露，涵蓋部分鴻海新屆董事候選人成員，並順應客戶對象，彈性增加其他次集團負責人入列。這也意味鴻海新任董事候選人成員，已提前就戰鬥位置。

知情人士指出，鴻海專案應對小組不定期透過視訊會議等方式召開會議，除了針對華為伺服器和資料中心產品提出因應策略外，小組也不排除針對華為手機可能產生的變化，召開會議討論。

鴻海旗下的工業富聯核心客戶群，華為是其中之一。歐系法人報告指出，工業富聯主要提供華為資料中心轉換器和路由器等產品服務，華為業績占比達到20%到25%。工業富聯先前指出，會將單一客戶業務波動對公司經營層面的影響，降至最低。

此外鴻海旗下富智康提供華為手機相關組裝代工服務，美系外資法人報告先前推測，華為智慧型手機組裝業績占鴻海整體業績比重約5%。鴻海旗下鴻騰六零八八精密科技也提供連接器和光纖模組零組件給華為，歐系法人報告預估相關占比不到5%。

鴻海26日指出，近期可能因市場變化，出現客戶訂單組合改變，在訂單有增有減之下，整體對公司業務影響有限。

鴻海新任董事候選名單日前出爐，除了郭台銘外，一般董事包括呂芳銘、劉揚偉、李傑、盧松青、戴正吳；以及獨立董事候選人王國城、郭大維和龔國權。其中呂芳銘身兼鴻海集團布局5G通訊的要角，戴正吳主導日本夏普（Sharp）營運，劉揚偉負責鴻海集團在半導體領域的布局重責，盧松青主導鴻騰六零八八精密科技營運，李傑身兼工業富聯副董事長。（編輯：楊凱翔）1080527