貿易戰打趴消費信心 投資股票時機跌幅創紀錄

（中央社記者潘姿羽台北27日電）美中貿易戰升溫，嚇趴消費信心，中央大學台經中心今天發布5月消費者信心指數（CCI）跌至79.48點，為22個月低點；指標中「投資股票時機」驟跌35.8點，創下史上最大跌幅。

中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任指出，5月CCI較4月下降5.85點，降至79.48點，為22個月以來的低點，下降原因是受到投資股票時機指標拖累所致。

5月「投資股票時機」調查結果為60.6點，與4月調查結果相較下降35.8點，為史上最大跌幅。吳大任表示，原本市場預期美中貿易談判會有好的結果，沒想到出現重大轉折，美國總統川普態度突然轉趨強硬，祭出一系列懲罰措施，中國也以調高關稅回擊，這樣的國際變局重傷投資人信心。

吳大任指出，台股現在還在萬點之上，5月「投資股票時機」指數驟跌至2013年9月以來新低點，反映的是民眾看到貿易戰生變、新台幣重貶、外資撤出等事件，產生恐慌心態有關。

觀察6項子指標表現，「國內物價水準」上升、「未來半年國內經濟景氣」持平，其餘「未來半年投資股票時機」、「未來半年國內就業機會」、「未來半年購買耐久性財貨時機」、「未來半年家庭經濟狀況」4指標均呈下降。

吳大任指出，除了投資股票時機大跌逾30點，其餘下降指標跌幅不超過0.6點，可見其他層面的信心指標並沒有受到影響。

由於子指標分數在100至200間屬於「偏向樂觀」，子指標分數在0至100間屬於「偏向悲觀」；從絕對水準來看，5月的6項子指標中，僅有「未來半年國內就業機會」指標偏向樂觀，其餘5項皆為悲觀指標。

消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，台北醫學大學管理學院暨大數據研究中心與健康力股份有限公司調查協辦，調查期間為5月19日至23日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2718位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下抽樣誤差為正負2.0個百分點。（編輯：張良知）1080527