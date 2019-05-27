集邦：無懼美中貿易戰 中國電視品牌首季出貨佳

（中央社記者潘智義台北27日電）集邦科技旗下研究機構WitsView今天表示，雖然美中貿易戰升溫，但中國傳統電視品牌海信、創維，第1季出貨分別達303萬台與235萬台，全球排名高居第4以及第6。

WitsView統計，海信繼去年於澳洲開賣有機發光二極體（OLED）電視之後，今年也將進軍中國OLED電視市場；創維則是南韓面板廠樂金顯示器（LGD）的OLED面板長期策略夥伴，在需求成長停滯的中國市場中，OLED電視成為海信與創維拉抬品牌強度的重要產品。

不過，銷量成長的部分，海信與創維則是寄望於海外市場，期望以低成本優勢提升海外市場的銷售比重。

WitsView統計，2019年第1季全球電視品牌出貨數量為4987萬台，較去年第4季減少24.6%，較去年同期增加0.5%。由品牌出貨排名可以發現，除1、2名仍由韓系品牌占據，第3到第6名皆為中國品牌，顯示中國品牌利用成本優勢積極提升市占率的企圖心不可小覷。

TrendForce研究經理楊晴翔表示，進入第2季，由於終端需求未見起色，導致小尺寸電視面板價格走勢至5月已欲振乏力，電視品牌第2季的備貨策略預期將轉為保守，整體出貨量可能呈現1至1.5%的季衰退。

楊晴翔說，接下來除了必須觀察中國市場的618促銷是否能夠成功提升買氣外，中美貿易戰最終若波及電視產品，對於TCL、海信等積極擴張美國市場的中國品牌影響甚鉅。

以TCL來說，現有墨西哥廠的最大產能僅能滿足其不到一半的北美電視需求，在面臨美國對中國加徵25%出口關稅的情況下，勢必得加強墨西哥工廠的產能布局，但也意味著過往中國品牌慣用的以價換量策略將面臨挑戰。

楊晴翔指出，TCL於2018年的全年出貨量已經穩居第3，今年第1季出貨數量569萬台，與南韓電視品牌LG的差距更縮小至100萬台之內。TCL已坐擁華星光電面板資源，2018年底更宣布大筆投資印度的電視整機模組生產，展現擴張全球市場的雄心。（編輯：蘇志宗）1080527