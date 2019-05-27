修法塞車 名模條款長照扣除額擇期再審

（中央社記者吳佳蓉、蘇龍麒台北27日電）立法院財委會進入最後一週，今天一次審查多項修正草案及稅則條文，排首案的海關進口稅則經3.5小時朝野協商仍無共識，延到30日財委會再戰，各界關注的長照扣除額及名模條款則改為擇期再審。

民進黨立法院黨團幹事長管碧玲說，全案預計30日將再排審一次，如果全案需經朝野協商，那可能來不及在臨時會時三讀，但如果不需經黨團協商，臨時會就可望三讀，一切必須視委員會審查結果才能決定。

立法院財政委員會今天審查海關進口稅則及所得稅法修正草案，中午詢答完畢後，下午1時25分進行逐條審查，由海關進口稅則率先闖關。

本次海關進口稅則修正，主要有3大重點，包括「台巴經濟合作協定」關稅減讓，新增「一至三期老舊大貨車、大客車汰舊換新」進口零組件及附件免稅優惠，以及農漁產品、加工食品及穀類酒關稅調降。

今天朝野協商，只有「台巴經濟合作協定」關稅減讓取得共識，立委對將產製巴拉圭的進口馬黛茶等29項貨品關稅降為免稅，冷凍豬筋分5年降至免稅，並新增6萬公噸的粗製糖及精製糖每年免關稅配額，並無太大意見。

但對調降進口農漁產品、加工食品及穀類酒關稅，以及老舊大車汰舊換新、進口零組件免關稅，在場立委提出多項質疑；因此，包括「台巴經濟合作協定」關稅減讓，所有海關進口稅則修正草案皆以新增議程方式，移到30日與「境外資金匯回管理運用及課稅條例」一同審查。

國民黨立委費鴻泰認為，降稅商品中，包括山藥、溫州蜜柑、調製奶皮、味噌、穀類酒等進口貨品，主要來源地都是日本，如此大降關稅，是否真有利加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），對國內產業到底會有哪些影響。

舉例來說，像穀類酒，就有9成以上是從日本進口，稅損約新台幣6000萬元，且進口品項還包括日本清酒，降稅後，可能對台酒公司的清酒銷售造成衝擊，要求財政部等相關部會提出評估報告。

時代力量立委黃國昌則質疑，老舊大貨車、客車進口零組件免關稅，為何只限汰舊後購買新車才可適用，汰舊後買二手車若一樣能達到節能效果也應納入。

對此，財政部長蘇建榮回應，台灣不可能等到加入CPTPP後，才開始提升貿易自由化程度，在這之前就要逐步降關稅、展現積極態度，也讓國內產業能先適應調整，適度降低進口成本也有利國內消費多樣性，因此配合行政院經貿談判辦公室，趁此次修法降低部分產品關稅。

環保署則強調，鎖定汰舊換新減稅，是因為新車節能省碳效果相對更佳，針對汰舊購買二手車另有補助方案。

經歷3.5個小時朝野攻防，最終財委會決議，海關進口稅則改週四協商；今天未能討論的名模條款、長照扣除額則是擇期再審，根據過去經驗，可能改排入本會期立法院臨時會審查，或是延到下會期由財委會重新排審。（編輯：張均懋）1080527