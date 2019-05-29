和碩童子賢：考量擴捷克墨西哥據點 分散壓力

（中央社記者鍾榮峰台北29日電）和碩董事長、台北市電腦公會理事長童子賢表示，和碩目前評估布局據點超過10個，考量擴大捷克和墨西哥據點，分散亞洲壓力；他並指出，增加關稅課徵其實並未增加或創造財富。

鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘下午2時將前往世貿一館的InnoVEX新創展參觀，童子賢今天上午出席InnoVEX開幕典禮時證實，郭台銘有親自打電話給他，下午他將陪同郭台銘參觀。

談到和碩在全球的布局，童子賢表示，會考慮擴大在捷克和墨西哥的據點規模，分散在亞洲據點的壓力。

在印尼布局，外電報導和碩有意在印尼投資晶片項目，童子賢不予回應。在印尼巴淡島，童子賢表示，初期會以網通產品為主，主要是因應客戶需求，透過製造代工提供服務，他說，巴淡島接近新加坡，可運用物流優勢。

童子賢說，客戶也有考量擴大在墨西哥的據點，最近經濟局勢變化較大，和碩與客戶洽談不少據點布局。

童子賢透露，目前仍考察爪哇、印度、越南等地，因應客戶要求，在不同地方布局都有可能，目前評估地點超過10個。

談到全球經濟發展趨勢，童子賢指出，增加關稅課徵其實並未增加或創造財富。美國對某些中國科技公司發出禁令與對中國課徵高關稅，這除了是川普的「戰略」，在經濟上也是一場財富轉移的「零和遊戲」。它把全球消費者口袋的錢，轉變成美國國庫的錢。

童子賢認為，這當然對20世紀以來科技創新帶來打擊，讓科技在20世紀增進生產力、科技也創造財富的新趨勢受挫。

他指出，現在國與國在高度對立下、以「戰略性」觀點來規劃經濟政策，以高關稅與科技禁令來落實，這會讓全球科技形成被分隔出來的「生態島」，打擊到全球合作的創新活力，也會削弱全球科技財富的總數。（編輯：郭萍英）1080529