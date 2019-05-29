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景碩股東會通過配息1.5元 今年營運保守看待

最新更新：2019/05/29 12:39

（中央社記者鍾榮峰台北29日電）IC載板廠景碩今天股東會通過每股配息新台幣1.5元，公司指出，貿易戰間接影響全球手機銷售趨緩，今年營運保守看待。法人估景碩下半年仍可逐季成長，今年業績拚與去年持平。

景碩在致股東報告書中指出，電子產品演進、加上美中貿易戰雜訊，最終影響半導體產品及封裝載板的起落。負面的有iOS手機銷量下滑，Android手機也持續低迷，即便有許多新款的穿戴裝置企圖刺激市場成長，但整體數量仍小，無法改善手機市場的疲弱。這樣的衝擊發生在去年，也將會延伸到今年度。

展望今年，景碩表示，貿易戰影響全球科技發展減緩、也影響全球經濟景氣，間接影響全球手機銷售趨緩，對於今年營運保守看待。

不過5G通訊發展正向，景碩指出，基地台系統零組件供應商加速產品開發，使得今年各國營運商5G通訊試點，規模及速度加快，競爭激烈，有助5G通訊在2020年進入商業運轉。

景碩指出，5G通訊在去年下半年驅動公司營業額，也會帶動今年業績，加速後續AIoT包括雲端及應用端的商機，相關應用是景碩擅長的ABF材質FC-BGA封裝載板。

展望下半年，法人預估，美系和中國品牌手機出貨可望增溫，加上5G基地台設備需求穩健向上，可帶動景碩IC載板出貨，景碩今年下半年業績可望逐季成長，下半年業績表現可較上半年佳，下半年可望由虧轉盈，今年整體業績估較去年持平。

景碩自結4月合併營收新台幣18.65億元，較去年同期微增1.61%，累計今年前4月合併營收67.85億元，較去年同期70.88億元減少4.28%。景碩第1季稅後虧損7.44億元，每股稅後虧損1.67元。（編輯：鄭雪文）1080529

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