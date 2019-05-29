中華電秀車聯網與IoT實力 2度赴東京

（中央社記者江明晏台北29日電）中華電信參與日本DOCOMO Asia IoT Program，分享中華電在車聯網與IoT的實力；中華電持續擴展跨國行動物聯網業務，協助企業客戶管理跨國物聯網門號，提供產品跨國加值應用。

中華電繼去年11月受邀參與日本NTT DOCOMO舉辦的DOCOMO Asia IoT Program Kick-Off meeting後，積極與亞太區聯盟中各業者共同探討行動物聯網最新技術、eSIM、跨國物聯網平台及未來發展。

中華電信於29日到30日派員赴東京參加第2次AIP（Asia IoT Program）會議，分享中華電信於車聯網前後裝市場的業務發展及策略。中華電說明，此次，中華電信將以國內推廣車聯網的經驗，分享汽車產業創新走在跨國物聯網的前端應用。

5G時代即將來臨，中華電信在車聯網價值鏈上，提供用戶解決方案，從安全連網到載具共享、智慧停車到大數據AI化的城市治理，中華電信偕同中華電信子公司勤崴國際深耕車聯網前後裝市場，已與國內汽車龍頭和泰汽車合作，透過搭載中華電信4G網路的TOYOTA Drive+Connect智聯車載系統，提供車主車聯網服務，率先導入2019 All New RAV4及ALTIS車款使用，並陸續引入其他暢銷車款。

展望未來，中華電信表示，也將透過行動跨境物聯網平台服務，持續提供台灣和海外的車廠及消費者服務。（編輯：張均懋）1080529