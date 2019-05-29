勤誠因應美中貿易戰 台灣廠7月量產

（中央社記者吳家豪台北29日電）伺服器機殼廠勤誠總經理陳亞男今天說，為因應美中貿易戰，將加快啟動更多產品線的生產計畫，預計今年7月台灣廠可進入大量生產，未來不排除在東南亞、美洲等地區尋求併購機會，建立生產基地。

勤誠今天舉行2019年台北國際電腦展（Computex）VIP之夜活動，以雞尾酒會形式邀請重要客戶齊聚，陳亞男於會前接受媒體聯訪。

她表示，面對美國將中國進口商品關稅上調至25%，勤誠已於去年底把部分產能移回台灣，預計7月開始量產。先前美國調高關稅至10%時，勤誠已經著手研究，除了台灣之外，未來不排除在東南亞、墨西哥等地設立生產基地，針對不同產品會有不同方案。

陳亞男說，美中貿易戰會持續多久，大家都在猜，也規劃一些短期因應方案。勤誠已與客戶取得共識，等到7月中旬台灣廠進入量產後，應該可以解決關稅調高到25%的問題。

不過，她也坦言，勤誠去年銷往美國產品占35%，不可能把中國工廠都關掉。短期來看，勤誠今年營運可能不會像去年那麼旺，但勤誠用正面的態度看待，雖然2019年是「非常挑戰的一年」，充滿很多不確定性，勤誠仍希望都能找出解決方案，把風險降到最低。

勤誠董事長陳美琪說，今天是勤誠成立36年來首次舉辦VIP之夜活動，因為生意模式不斷改變，越來越年輕化，也越來越需要聆聽客戶的需求是什麼，希望拉近與客戶的距離；雖然不一定會聽了意見就明天馬上改，但勤誠願意用開放的態度去聆聽。

陳美琪也感謝客戶伴隨勤誠一路成長，期待在下一個10年，有更多不同的事情可以一起完成。

勤誠今年第1季合併營收達新台幣15.6億元，年增12.3%，主因美國客戶提前拉貨，帶動營收成長；受惠於產品組合及出貨地區比重調整，加上精實管理見效，歸屬母公司稅後淨利1.86億元，年增244.5%；每股盈餘（EPS）1.56元，創歷年同期新高。（編輯：李信寬）1080529