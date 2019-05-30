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和碩秀物聯網搭AI與工業4.0

最新更新：2019/05/30 15:36

（中央社記者潘智義台北30日電）和碩聯合科技今天舉行年度技術創新發表會，由董事長童子賢帶領研發團隊，以物聯網（IoT）主軸，展示工業4.0、人工智慧（AI）3大技術研發方向以及應用範疇。

和碩表示，這次展出延伸推出6項創新概念產品，包含全方位商用服務型機器人、結合人工智慧的超輕量無線擴增實境（AR）眼鏡、搭載邊緣運算能力的智慧平台、具磁吸式鍵盤的雙觸控螢幕筆電、超輕薄強固型筆電，以及超薄型高效能電競筆電。跨產業布局完整，為先端技術整合開拓全新的市場契機。

和碩推出全方位商用服務型機器人Aria，具備和碩獨創的4D感知力，擁有極高自由度的手臂，能以「有知覺」的雙手，聰明控制力道以抓取物品，順利完成任務。

同時，內建深度感測攝影機及AI人工視覺，能精準掌握物件在空間中的位置，並搭配具備全向自由移動的底盤設計，佐以語意地圖，讓Aria得以順利完成雙手偕同倒咖啡、玩撲克牌、動作學習、低身取物等任務。

此外，Aria展現出人性化的肢體語言，能作為遠端會議代理人，精準模仿參與會議的遠端人員動作，讓遠距通訊零距離。Aria展現和碩持續投入機器人領域的研發成果，透過高度軟硬體整合以及自行開發的人工智慧能力，和碩能快速因應客戶需求，滿足商用市場發展趨勢。（編輯：蘇志宗）1080530

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