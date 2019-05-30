憂貿易戰僵局拖緩全球經濟 亞股多數收黑

（中央社香港30日綜合外電報導）由於北京加強對華府的言辭攻擊，引發投資人對美中貿易戰及全球經濟可能走軟感到焦慮，亞洲股市今天大多應聲收低。

法新社報導，美中貿易戰並未設定重啟關稅談判日期，中國政府今天又指控美方在處理貿易紛爭上採取「赤裸的經濟恐怖主義」，使得投資人似乎認命預期，這場貿易戰將延長到夏天。

中國外交部副部長張漢暉今天在一場記者會上表示：「我們反對貿易戰，但不怕貿易戰。」他還暗指美國說：「這種蓄意挑起貿易糾紛的行為，是赤裸裸的經濟恐怖主義、經濟沙文主義和經濟霸凌主義」。

加上北京昨天隱約威脅減少對美國重要的稀土出口，令外界的憂慮加深。中國稀土產量占全球95%，若減少對美國出口，將對從智慧手機、電腦到燈泡等一系列產品的製造商帶來毀滅性衝擊。

東京和上海股市今天收盤皆下跌0.3%，香港股市收低0.4%，新加坡股市收跌0.6%，雪梨股市收低0.7%。不過，首爾、台北和吉隆坡股市全都收高0.8%。

投資人擁抱避險資產，促使美國10年期公債殖利率重挫至2017年9月以來最低水準。

萬達（OANDA）資深市場分析師海利（Jeffrey Halley）指出：「公債殖利率跌勢加劇，迫使股市和油市這類全球成長樂觀指標的投資人重新思考他們的策略。」（譯者：張正芊/核稿：劉淑琴）1080530