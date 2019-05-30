童子賢：機器人只有小學程度 不必擔心取代人工

（中央社記者潘智義台北30日電）和碩聯合科技董事長童子賢今天在和碩2019創新技術發表會表示，現在的機器人程度只從幼稚園跨到小學，不必擔心出現取代人類工作，甚至電影情節中與人競爭的問題。

童子賢今天在創新技術發表會中與機器人互動，從機器人手中接過可樂，並和機器人玩撲克牌比大小，機器人不但可以判斷撲克牌的大小，還會知道自己輸贏，如果輸了會說再給我一次機會。機器人也會記憶桌上擺放幾種不同水果的位置，依序分別說出水果的名稱，當人類調換水果排列次序，機器人不但可以說出重新排列水果名稱，更可學習人類將桌上幾種水果排列成相同的順序。

和碩今天展示的機器人可以用雙手拿取物品，一手倒咖啡、一手拿杯子接，可以用手拿草莓，但卻不會夾破。

童子賢說，雖然機器人透過不斷學習，會愈來愈厲害，但現在的機器人只有小學程度，要商品化未必人人都願意花錢消費，買回家也不一定合適，但和碩有信心每年都會有進步，未來一定可以做到很好。另一方面，也不必擔心會出現機器人和人搶工作，甚至發生電影情節中，與人競爭，殘害人類的事發生，因為短時間科技還不會那麼進步。

和碩技術長黃中于表示，和碩推出擴增實境（AR）產品，主攻工業、醫療及商業3大領域的應用，結合和碩自行開發的人工智慧（AI）與電腦視覺，能快速判斷任務需求，可配帶AI眼鏡按虛擬情境及眼鏡顯示的操作手則，看著實境來維修筆電；醫生進行手術同樣可透過AR眼鏡操作內視鏡。

童子賢在配搭AR眼鏡展示表示，這款AI眼鏡重量僅136克，雙眼40度超大可視角，彈性鏡腳可符合所有頭型的使用者，且不需摘下眼鏡也可配帶。（編輯：趙蔚蘭）1080530