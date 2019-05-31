神基因應貿易戰 輸美產品擬100%從台灣出貨

（中央社記者吳家豪台北31日電）強固型工業電腦廠神基科技今天召開股東常會，董事長黃明漢表示，若美國調高中國商品關稅至25%，神基將轉移相關產線到台灣，希望未來輸美產品將100%從台灣出貨。

黃明漢說，神基在台灣林口華亞園區本來就有工廠，產能稍微有點不足，如果美國總統川普真的出招，神基將規劃轉移相關產線到台灣，正在台灣其他地區找地方設廠擴產；目前輸美產品約50%到80%從台灣出貨，未來希望達100%。

黃明漢指出，神基在自動化方面做得不錯，如果移回台灣生產，確實可能增加製造成本，神基會盡量降低影響。

他說，神基去年在法國設立辦事處，主要看好法國在航太、國防等產業都是領導者，去年神基法國營收較2017年倍增，占神基歐洲強固型電腦營收逾10%，這是因為比較基期低，不過，神基在歐洲最主要市場還是德國與英國。

談到川普今天意外宣布美國將自6月10日起對墨西哥進口商品加徵5%關稅，黃明漢表示，神基過去10年到20年一直都在評估是否去墨西哥設廠，但目前沒有必要性；雖然有客戶認為供應商接近會比較安全，但如果物料與供應管理做得好，不會讓客戶斷貨，客戶自然不會介意。

他指出，過去幾年神基營業費用增加，不斷對品牌投資，營收也跟著增加，尤其強固型電腦的年增率很高，證明神基在行銷方面的投資划算。

黃明漢說，神基導入自動化，可讓雇用員工變少、公司管理更有效率，更重要的是有助吸引高階訂單。雖然短期投資成本和費用會增加，但客戶到廠區裡看到人工智慧（AI）、機器學習技術，對神基的信賴感會提高，有利於爭取更高價訂單。（編輯：郭萍英）1080531