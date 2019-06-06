面板供過於求 群創5月營收仍略增

（中央社記者潘智義台北6日電）面板產業面臨供過於求壓力，但群創光電公布5月營收仍較4月略增。觸控面板廠TPK-KY 宸鴻5月營收雖較4月略減，但因產品組合調整，較去年同期大增。

群創光電今天公布，5月自結合併營收為新台幣210億元，較4月增加0.7%，較去年同期減少4.5%。

群創光電統計，2019年5月大尺寸合併出貨量共計1024萬片，較4月減少2.8%；中小尺寸合併出貨量共計2028萬片，較4月增加1.4%。

群創表示，面對大陸新面板廠產能的持續開出，預期面板市場將長期供過於求。

蘋果觸控面板供應商TPK-KY 宸鴻今天公布5月自結合併營收為89.91億元，較去年同期增加72.8%，較前4月減少4.5%。

TPK-KY宸鴻表示，奈米銀觸控產品已獲5家客戶認證，首先鎖定電子白板應用，已在中國大陸翔安建置一條產線，預計第4季量產。

系統組裝大廠和碩聯合科技今天公布5月合併營收983.38億元，較4月減少12.64%，較去年同期增加8.11%。1至5月累計合併營收5052.02億元，年增6.09%。

和碩統計，5月筆電出貨80萬台、桌上型電腦與主機板共出貨90萬至95萬台（片）；至於手機組裝數據則未公布。（編輯：林興盟）1080606