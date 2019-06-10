本土OTT平台結盟 打造個人化AI電視盒

（中央社記者江明晏台北10日電）OTT興起，本土業者OVO成立AI聯合實驗室，找來遠傳friDay影音助陣，結合雙方數據與資源，打造個人化AI電視盒「OVO TV Switch」的雙推薦引擎系統，發展個人化AI推薦。

OVO今年成立AI聯合實驗室，將聯合影音平台夥伴共同擴大發展數據應用，首步邀請合作夥伴friDay影音，一方是發展跨APP推薦的電視盒平台、一方是提供跨裝置收視的影音平台，將結合雙方互補性的資源與數據，打造雙推薦引擎的AI電視盒，發揮一加一大於二的效果。

例如，當OVO AI發現喜歡收看MV頻道的許多用戶，也同時喜歡女神卡卡的傳記電影「一個巨星的誕生」，就會自動推薦該片給所有喜愛MV頻道的OVO用戶。

遠傳friDay影音目前擁有2.2萬部影片，為本土最大片庫量的OTT平台，包含好萊塢電影、獨家韓國電影、跟播最新戲劇、動漫與兒童卡通等；在如此大的片量下，為更精準用戶推片，除了人工策展，更加入大量數據演算與系統自動學習，由系統進行個人化內容推薦，讓用戶快速找到符合喜好的影片，促使既有用戶回訪率大幅成長；此外，friDay影音提供電視、手機、平板、與電腦跨裝置的完整體驗，還能預先下載到手機或平板，離線觀看影片，也透過數據發現用戶的潛在需要，優化介面與功能，以增加會員數與黏著度。

OVO日前於群眾募資平台發表全球首款個人化AI電視盒，創下17分03秒達標、15小時破百萬的佳績。同時宣布跟台科大AI中心產學合作，結合四季線上頻道與YouTube影片，開發擁有專屬演算法的跨APP AI推薦系統。

OVO創辦人暨執行長吳有順指出，各大OTT的內容已經又多又好，價格也都很實惠，但也造成消費者如何彙整資訊與選擇影音內容的困擾，研判跨APP的個人化推薦將是接下來的關鍵，於是發表了個人化AI電視系統的開發計畫，與遠傳friDay影音聯合創新，共同發展AI時代的影視服務新樣貌。

遠傳個人用戶事業群數位服務事業處副總經理陳萍坽表示，friDay影音身為台灣在地線上影音平台，致力於推動正版影音產業，以及提供消費者優質並感興趣的影視內容與服務，不但規劃分群策展電影櫃位，去年也已透過大數據演算分析，由系統自動推薦用戶個人化專屬片單，更貼近用戶需求，增加會員數與黏著度。（編輯：蘇志宗）1080610