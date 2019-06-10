力成5月營收月增3.2% 下半年觀察貿易戰

（中央社記者鍾榮峰台北10日電）記憶體封測廠力成自結5月合併營收為新台幣50.44億元，月增3.23%，年減13.8%。展望下半年，力成預估，營運可較上半年佳，不過，須觀察美中貿易戰後續發展。

力成自結5月合併營收50.44億元，較4月48.86億元增加3.23%，比去年同期58.51億元減少13.8%。

累計今年前5月，力成自結合併營收243.62億元，較去年同期273.36億元減少10.88%。

展望今年下半年，力成表示，須觀察美中貿易戰後續發展，不過，預期下半年營運可較上半年佳。第2季業績會較第1季持平，有機會小幅成長，第3季有機會成長，不過，今年整體業績要維持去年營業額有困難度。

展望今年產品布局，力成說，持續提升標準型動態隨機存取記憶體（DRAM）、行動記憶體（Mobile DRAM）、NAND型快閃記憶體、邏輯晶片等產品比重，其中持續擴展邏輯晶片業務，並加速覆晶封裝（Flip-Chip）、固態硬碟（SSD）、晶圓級封裝（Wafer level Packaging）、晶圓級測試（CP）以及面板級扇出型封裝（Panel Level Fan-Out）的開發成長。

至於今年資本支出，力成預期今年資本支出規模約新台幣100億元到105億元，其中封裝、測試和先進產品各占2成。（編輯：郭萍英）1080610