傳雷諾恐阻改革 日產：十分令人遺憾

（中央社東京10日綜合外電報導）日產汽車公司有意在股東大會提出公司治理改革議案，但傳出日產汽車最大股東雷諾汽車公司，有意投下棄權票，等於是否決改革議案，日產汽車今天對此表示，十分令人遺憾。

金融時報（FT）報導，雷諾集團（Renault）董事長盛納德（Jean-Dominique Senard）在寫給日產汽車（Nissan）的未公開書信中表示，在日產股東大會上，雷諾將對計畫已久的公司治理改革議案投下棄權票。

日本產經新聞報導，日產汽車公司將在25日股東大會上，提出公司治理改革議案，需要出席股東2/3以上贊成才能通過，而擁有43%股份的雷諾汽車如果投下棄權票，意味這項議案將被否決。

日產汽車下午聲明表示，雷諾汽車對強化公司治理採取完全相反的態度，「十分令人遺憾」。

日產汽車將提出的公司治理改革議案，主要是著眼過去公司權力集中在前董事長戈恩（Carlos Ghosn）手上，希望藉由改革提高經營透明度。

日產汽車希望半數以上董事能由具獨立性的外部人士擔任，並以外部董事為主，把執行跟監督分離。

議案中將成立的提名、監察及報酬3委員會委員，預定在股東大會後的董事會上，從董事中選出，但雷諾汽車似乎對自己派出的董事在3委員會的定位抱有不滿。

只不過，這項改革議案之前已經過盛納德也出席的董事會做成決定，日產汽車聲明指出，「儘管議案已經過全體董事同意，雷諾還表達出有意投棄權票的想法，真是令人感到十分震驚」。

雖然日產汽車對雷諾汽車看法表達反彈，但也表示，為了全體股東利益，將持續盡最大努力，讓改革議案的必要性能夠獲得理解，並未放棄繼續說服雷諾汽車。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1080610