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Thomas Cook獲復星接洽買旅行社業務 股價飆20%

最新更新：2019/06/10 18:26

（中央社倫敦10日綜合外電報導）營運困難的全球最古老旅遊公司英國的Thomas Cook今天表示，已接獲最大股東中國的復星國際初步接觸有意收購其旅行社業務。Thomas Cook股價在倫敦股市應聲飆漲20%。

法新社報導，債台高築的Thomas Cook發布簡短聲明，證實「接獲復星初步接洽後，正和對方進行討論」。

路透社報導，由於Thomas Cook的假日套裝行程需求日漸萎縮，去年夏天熱浪影響訂單，加上本身負債累累，近幾個月面臨前途保衛戰，如今更瀕臨全面解體。

Thomas Cook 5月發布，上半年因一筆高額減記導致虧損擴大，部分歸咎於英國脫歐不確定性使得夏季訂單延後。因前途令人擔憂，Thomas Cook股價5月重挫。

Thomas Cook今天表示，不確定復星的接洽會演變為正式收購提案，且就算復星有任何提案，Thomas Cook同時也會考慮手上其他策略選項，以替股東爭取盡可能最大價值。

Thomas Cook原已正在考慮出售飛航部門和標售北歐業務。Thomas Cook先前接連發布獲利預警，並因此被迫增資來償債。

Thomas Cook 5月在不到1年內第3度發布獲利預警，表示減價促銷加上燃料和旅館費用上漲，將影響暑假旺季業績。

復星則因持有地中海會旅行社（Club Med），早已在歐洲市場占有一席之地。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1080610

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