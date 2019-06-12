5G商用有挑戰 蔡明忠：掌握新應用服務

（中央社記者江明晏台北12日電）台灣大哥大連續7年摘電信業EPS之冠，面對5G頻譜將標售，董事長蔡明忠今天表示，5G商用進程有挑戰，還看不到5G如何廣泛應用，掌握新應用服務的契機，將是下階段重要挑戰。

台灣大哥大今天舉行股東會，由董事長蔡明忠主持。蔡明忠表示，台灣大在多角化經營的綜效與成本費用的有效控管下，營業活動產生的現金流入穩定，自由現金流量成長，去年台灣大合併總營收新台幣1187億元，稅息前折舊攤銷前利潤(EBITDA)為317億元，稅後純益為136億元，每股盈餘5.01元達成年度財測目標，台灣大也連續7年摘下電信業每股盈餘之冠。

面對5G，蔡明忠也表示，年底將至，5G頻譜即將標售，雖然5G商用進程有挑戰，因為還看不到5G如何廣泛應用，掌握新應用服務的契機，將會是下一階段的最重要挑戰。

台灣大哥大今天也將通過配發現金股利5.6元，盈餘分配率113%，殖利率約5%，台灣大已連續6年配發5.6元股利。

蔡明忠表示，台灣大擁有完整的數位匯流版圖，以及B2C電商龍頭地位，多角化的發展又致力新業務推廣與講求經營綜效，在電信本業除了持續推動行動加值服務，例如OTT影音服務與手機保險，也積極強化企業客戶解決方案，並整合旗下有線電視與零售業務資源，進行產品間的交叉銷售、影音資源整合和通路合作。

蔡明忠延攬AppWorks之初創投創辦合夥人林之晨擔任台灣大哥大總經理，受到產業界關注。林之晨4月1日走馬上任，宣示台灣大的「超5G策略」，期以10到15年的時間，建構台灣大成1個超5G生態系與東南亞級的國際企業，也要將台灣大的市值由現行的120億美元拉高到1000億美元。（編輯：李信寬）1080612