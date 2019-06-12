和大沈國榮：美中貿易戰 受惠轉單有助明年業績

（中央社記者鍾榮峰台中12日電）汽車傳動系統製造廠和大董事長沈國榮今天表示，美中貿易戰恐演變成長期對抗，不排除中國內部產生瓦解情況，貿易戰下台灣有機會受惠轉單效應，電動車零配件廠很有機會。

和大上午在台中舉行股東會，會後沈國榮接受媒體採訪。

談到美中貿易戰後續發展，沈國榮預期，貿易戰很難結束，時間可能會演變成長期，他預估即便6月底在日本舉辦的G20會議、美國總統川普和中國國家主席習近平見面，中國也不會改變政府政策退讓，而川普和民主黨目前一致共識是持續對抗中國，川普對中國也不會手軟。

他預期，若美中貿易戰演變成長期對抗，最後不排除中國內部政權可能有瓦解的情況出現。

談到貿易戰對台灣的影響，沈國榮指出，長期來看，貿易戰下會有越來越多廠商將產能轉移到台灣，台灣有機會受惠轉單效應。

對於和大本身來說，沈國榮指出，儘管貿易戰短期對和大產生影響；不過在經過調節後，和大長期也會受惠轉單效應。他以近期特定電動車廠商訂單為例表示，已有部分訂單從其他競爭對手轉給和大出貨，有助明年整體業績增溫。

在貿易戰下，沈國榮指出，全球廠商在中國大陸尋求分散供應鏈的動作，將會趨緩，電動車零配件廠在台灣的發展，很有機會。

觀察全球電動車熱潮，沈國榮表示，北半球除了印度和東南亞因為缺電之外，其他北半球國家地區惠持續發展電動車產業，因為電動車需要配合硬體和電力建設，他預估到北半球到2026年或2027年，電動車和燃油車的應用將會黃金交叉，預估到2030年之後，電動車和燃油車比重可到8：2。

至於新款燃油車會轉移到拉丁美洲和非洲等南半球地區，扭轉先前歐洲二手車往非洲轉移、以及美洲二手車往拉丁美洲轉移的趨勢。（編輯：蘇志宗）1080612