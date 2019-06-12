和大營運先蹲後跳 法人估明年3月後創高可期

（中央社記者鍾榮峰台中12日電）汽車傳動系統製造廠和大董事長沈國榮表示，和大今年到明年營運先蹲後跳，明年上半年電動車客戶新接量產訂單看增。法人估和大今年業績恐出現10年來衰退，明年3月起創高可期。

和大今天上午在台中舉行股東會，會後沈國榮接受媒體採訪。

展望今年營運，沈國榮指出，美中貿易戰短期對和大有些許影響，預估到今年前7月，和大累計業績會比去年同期衰退，不過8月之後業績將會回升，預估到11月之後，可以回到去年同期水準、甚至超越去年同期。

沈國榮指出，按照過往經驗，和大每逢尾數「9」的年份，都非常謹慎，今年2019年有美中貿易戰影響，可說是「逢九必墜」。

法人預估，和大今年業績可能來到新台幣66億元左右，較去年下滑約8%到10%，結束2009年以來連續10年業績走高的趨勢，今年獲利年減幅度也可能在高個位數百分點。

不過沈國榮預期，長期來看和大可受惠貿易戰的轉單效應。法人預估，和大最快明年3月起每月業績有機會續創新高。

為了因應明年第1季開始的擴產需求，沈國榮表示，嘉義大埔美廠區正添購多組熱處理滲碳爐，預估今年8月完成；因應明年上半年量產，今年11月完成所有架設作業，12月完成所有測試。

此外和大也積極布局嘉義三廠，沈國榮指出7月開始嘉義三廠營建工程，預估明年底宿舍與廠房硬體建設完成，明年10月到2021年4月架設設備，2021年9月架設測試完成、陸續生產。（編輯：鄭雪文）1080612