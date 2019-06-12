招標作業延宕 中油牌電池上市時程添變數

（中央社記者蔡芃敏台北12日電）中油牌電池測試品原訂6月出爐，中油表示，招標作業延宕，測試品要延至7月才會亮相，且還要經過數月測試。至於電池上市時程，則要看測試結果，以電池安全為優先，現在無法確定。

中油與三陽攜手組成電動機車國家隊，中油負責開發電池及後端的管理系統，三陽則會採用由中油設計的快充電池。

中油以自有原料研發快充材料「軟碳」，讓電池壽命比更長，一顆電池可以充電4000次，相較一般電池充電約2000次，電池壽命高出一倍。中油電池也具備快充優勢，大約充電10分鐘就可以達到7成到8成電力。中油原定會在6月發表自有品牌電池，使用中油快充電池的三陽電動機車最快2020年上市。

不過，中油主管告訴中央社記者，正、負極材料、隔離膜與電解液為電池四大關鍵，目前中油掌握負極材料，而其他關鍵材料以及組裝仍須委外製作，原訂6月會有60顆測試品亮相，但是，受到招標作業延宕影響，測試品要到7月才會出爐。

中油主管說，中油第三代電池還要委託三陽測試，確認電池安全無虞，符合安規，並且經過車廠、標檢局驗證。至於電池上市時程，則要看測試結果，現在無法確定。（編輯：黃國倫）1080612