5月全國賦稅統計 土增稅件數稅額同步增加

（中央社記者吳佳蓉台北12日電）財政部今天公布5月全國賦稅收入統計，5月土增稅徵起件數、稅額同步增加，各自年增3.6%及10.4%；官員表示，土增稅收提高主要受中大型交易案件增加帶動，各縣市中，又以台中市增加情形最明顯。

財政部統計，5月全國賦稅收入新台幣4085億元，年增7.8%；累計前5月全國稅收8844億元，續創歷年同期新高，年增3.5%，對比前5月預算目標，達成率已達105.8％，對比全年預算目標，達成率則為37%。觀察各稅目表現，前5月包括營所稅、菸酒稅、牌照稅都創同期新高。

財政部統計處副處長陳玉豐說，5月為營所稅、綜所稅及房屋稅開徵期間，不過因為今年繳款截止日的隔天（6月1日）為例假日，部分稅款到6月才會入帳，完整申報情形要等下月公布6月稅收統計才能掌握。

單看5月營所為實徵淨額1656億元，年增22.1%，主要受所得稅制優化方案上路，營所稅稅率由17%調高為20%帶動。5月綜所稅實徵淨額409億元，年增1.4%，雖因所得稅制優化方案上路，調高四大扣除額導致申報稅額減少，但因5月利息、執行業務所得扣繳稅款增加，一增一減後，5月綜所稅仍小幅年增6億元。

5月房屋稅實徵淨額480億元，則年減2.5%，陳玉豐說，預估加計6月遞延入帳稅收，整體房屋稅將比去年增加；今年房屋稅總開徵稅額為771億元，比去年同期微增2.43%。

土增稅方面，5月徵起件數5萬8212件，年增3.6%，實徵淨額93億元，年增10.4%，件數、金額雙雙增加。財政部分析，土增稅增加，通常反映土地交易回溫，不過觀察5月各縣市徵起情形，主要是因中大規模案件增加才帶動稅收上升，未必反映普遍市場回溫。

舉例來說，5月台中市土增稅年增5.6億元，成長最明顯，主因在於土增稅繳稅金額千萬以上的案件多達25件，比去年同期的7件多不少，推測應與當地正在進行的都市重劃有關。

5月證交稅實證淨額則為81億元，年減18.2%，主要與基期偏高，以及上市櫃股票平均每日成交值較去年同期減少22%有關。累計前5月證交稅實徵淨額350億元，則年減76億元，為2013年以來同期最高衰退金額，年減17.8%。（編輯：楊凱翔）1080612