華邦焦佑鈞：記憶體最壞時刻已過 長期不悲觀

（中央社記者張建中台北14日電）華邦電董事長焦佑鈞今天表示，記憶體供不應求狀態已經結束，今年記憶體市場將會是萎縮的一年，不過，他認為最壞時刻已經過去，對長期發展並不悲觀。

記憶體製造廠華邦電今天召開股東常會，承認去年度財報，每股純益新台幣1.87元，並決議每股配發1元現金股息，若以13日收盤價14.1元計，殖利率達7.09%。

焦佑鈞會後受訪時說，記憶體供不應求狀態已經結束，今年記憶體市場將會是萎縮的一年，不過，華邦電致力成為利基型記憶體供應商的方向不會改變。

焦佑鈞表示，景氣最壞時刻已經過去，下半年應不會有什麼大事發生，將會比較「開心」，只是可能無法如前3年2016年至2018年暢旺情況。

針對美中貿易戰，焦佑鈞認為，貿易戰並不單純，兩國是為爭奪全球領導地位，預期不會太早結束，不過，美國與中國都會卯足全力讓自己更好，過程會有創新的機會，並帶來商機。

焦佑鈞說，貿易限制將促使製造轉移，去年第4季為調整初期，短期會引發停滯情況，不過，新興市場經濟長期仍會成長，記憶體市場長期需求也會成長，華邦電將持續依長期規劃進行，高雄廠預計2021年量產。

焦佑鈞表示，華邦電主要鎖定利基型記憶體市場，其中，編碼型記憶體全球市占率達35%，居世界第一，因幾乎每個電子系統產品都會用到編碼型記憶體，與全球經濟成長率息息相關，對長期發展並不悲觀，

華邦電股東會增選一席獨立董事，由前台積電營運組織資深副總經理左大川當選，焦佑鈞說，因台積電是公司治理好的企業，希望對華邦電公司治理能有助益。

華邦電股東會還完成公司章程修訂，未來得每半年分派盈餘，焦佑鈞表示，這只是預留彈性，未來不確定會固定每半年配息。（編輯：林沂鋒）1080614