南電資本公積配發0.7元 深耕5G車電

（中央社記者鍾榮峰台北14日電）IC載板大廠南電今天股東會通過資本公積配發現金每股0.7元。南電預期今年電子產品需求減緩，不過新應用帶動高效能運算產品，深耕5G、系統級封裝和車用電子載板。

觀察美中貿易戰，南電指出貿易戰衝突影響各國貿易保護抬頭，全球經濟景氣不確定因素變多，加上智慧型手機市場飽和、消費性電子銷售動能成長趨緩、以及加密貨幣挖礦熱潮減退等影響，預期電子產品需求較去年減緩。

不過南電預期人工智慧應用持續擴大，自駕車、物聯網、醫療等需求增加，高效能運算產品將快速成長，加上雲端運算發展和5G通訊即將商轉，有利高階網通產品銷售，可抵銷智慧型手機和個人電腦市場需求長趨緩的影響。

在產品部分，南電表示今年陸續推出人工智慧應用高效能運算晶片載板、5G網通設備載板、及7奈米繪圖晶片載板等。此外開發新世代系統級封裝載板、車用主動安全系統電路板等。

在5G網通設備應用，南電配合客戶生產5G網通設備所需電路板和IC載板，因尺寸較大、層數較多、線路設計複雜、技術層次高，可有效提升產品平均售價。

此外在系統級封裝（SiP）載板部分，南電指出行動裝置、穿戴式裝置、網通設備將整合不同性質晶片，封裝在同一載板上，以符合電子產品輕薄短小發展趨勢，系統級封裝載板需求可望再提升。

在車用電子部份，南電表示，隨著電動汽車與自動駕駛汽車持續發展，車用電路板需求不斷增加，相關產品重視品質穩定性，高階車用電路平均單價穩定。公司陸續推出自動手剎車控制模組、主動安全系統以及攝影機和偵測雷達模組等。

法人指出，南電除了生產ABF基板，也生產PP（BT）基板和印刷電路板PCB，產品比重各占三分之一。PCB主要在中國昆山生產，應用於汽車和高階筆電產品。南電目前在5G應用ABF載板產能持續滿載。

南電自結5月合併營收新台幣26.47億元，較去年23.85億元增加10.99%，累計今年前5月自結合併營收112.67億元，較去年同期107.6億元微增4.71%。

南電去年全年合併營收288.32億元，去年稅後虧損較前年大幅收斂到5.84億元，每股稅後虧損減少到0.9元。（編輯：鄭雪文）1080614