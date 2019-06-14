PChome調整完成 詹宏志：子公司恢復健康獲利

（中央社記者吳家豪台北14日電）電商集團PChome網路家庭今天舉行股東常會，董事長詹宏志說，今年開始網家所有子公司會恢復到過去健康獲利的模式，調整期已完成，要開始享受過去2年奮鬥的結果。

網家2018年營收新台幣345.95億元，年增17.6%，創歷年新高；但因應商店街個人賣場持續擴大市場占有率及投資自營物流業務，2018年相較2017年增加13.77億元的營運費用，致稅後虧損約9.95億元。

詹宏志致詞表示，2017年、2018年網家子公司商店街進行電商龍頭保衛戰，台灣多數電商迴避這個競爭，但是這件事情從長期來看，比短期的盈虧重要。

他說，去年來看，商店街已經取得有利的市場位置，現在商店街是手機平台最大的玩家，補貼也在去年底結束。從單季來看，商店街去年第1季虧損10億元，今年第1季虧損降到4000萬元，預期今年將轉正。

詹宏志強調，今年開始，網家所有子公司都會恢復到過去健康獲利的模式，這2年打下來，PChome集團已有收穫。首先，PChome集團在電商技術、文化、市場位置上都變強。其次，PChome也調整工作模式，去年開始陸續把以前關著門做的事情，改成與更多的異業結盟、第三方合作，陸續得到結果，不斷調整服務的內容。

此外，詹宏志指出，PChome在技術上的投資也加大力道，今年開始投資數據中心、人工智慧（AI）、物流，都是為了未來的競爭。他認為，PChome的調整期都完成，2019年要開始陸續享受過去2年奮鬥的結果。

網家今天股東會也通過多項公司章程修正，包括額定資本額從15億元提高到20億元、增加發行特別股的條文、公司名稱定為PChome Online Inc.等。

詹宏志表示，今年開始增資的需求變小，PChome把各種籌資管道需要用的資金調動彈性先準備好，如果未來碰到競爭，PChome回應的條件會比過去更好。（編輯：郭萍英）1080614