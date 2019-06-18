法傳媒大亨豪擲逾千億收購 蘇富比重歸私人所有

（中央社巴黎17日綜合外電報導）全球藝術品拍賣龍頭蘇富比今天宣布，法國電信和媒體大亨德拉希（Patrick Drahi）斥資37億美元（約新台幣1166億元），收購這家1744年在英國倫敦成立的國際拍賣公司。

蘇富比（Sotheby's）說，Altice帝國創辦人、億萬富豪德拉希透過旗下公司BidFair USA，以每股57美元收購蘇富比。Altice旗下擁有法國電信公司（SFR）和多家法國媒體公司，包括BFM新聞頻道和「解放報」（Liberation）。

德拉希跟隨開雲集團（Kering）董事長兼執行長皮諾特（Francois Pinault）的腳步，跨足藝術市場。皮諾特1998年收購蘇富比競爭對手佳士得（Christie's）的多數股權。

一旦交易完成，蘇富比將告別在紐約證券交易所長達31年的上市公司生涯，再度重歸私人所有。

蘇富比股價17日美股收盤暴漲58.60%，終場收在56.13美元。德拉希提出的每股57美元收購價，和蘇富比14日收盤價相比溢價61%。

蘇富比執行長史密斯（Tad Smith）在聲明中說：「派屈克（德拉希）以對創新和獨創性的承諾聞名於世，他創立和領導若干全球最成功的電信、媒體和數位公司。」

「這次收購將為蘇富比提供機會，在較靈活的私人環境加速過去幾年成功的成長計畫。」

根據富比世（Forbes）雜誌，在法國富人榜排名第9的德拉希個人財產淨值估計達91億美元（約新台幣2891億元）。他說，蘇富比董事會建議股東接受他的出價，讓他感到很「榮幸」。

德拉希說，他著眼於「非常長期」的投資，也沒有改變蘇富比商業策略的計畫。

熟知內情的消息人士告訴法新社：「他已把目光鎖定這家公司好幾年了。」

消息人士說，他對古典音樂和繪畫的知識特別淵博。

這項交易還需經過監管當局和股東批准，料將在2019年第4季完成收購。

蘇富比拍出的著名收藏品包括已故溫莎公爵夫人（Duchess of Windsor）的珍貴珠寶、美國普普藝術家安迪沃荷（Andy Warhol）的名作和挪威畫家孟克（Edvard Munch）的「吶喊」（The Scream）。（譯者：劉文瑜/核稿：劉淑琴）1080618