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台積電撐盤 台股盤中小漲

最新更新：2019/06/18 12:15

（中央社記者江明晏台北18日電）美股走高，歐股漲多跌少，FOMC會議、G20會議在即，台股今天觀望氣氛濃厚，早盤小漲20點，隨後在平盤之上震盪，權值股如台積電守住平盤，大立光、鴻海走跌。

負責決策的美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會議前夕，華爾街股市走高，臉書大漲推升科技股那斯達克指數上揚，漲48.36點或0.62%，收7845.02點；美、英、日等國本週將作出重大利率決定，投資人謹慎因應，歐股漲多跌少。

至12時10分，台股加權指數來到10544.35點，上漲13.81點，成交值來到新台幣527億元。

中國電信設備大廠華為創辦人任正非17日表示，自從美國上個月將華為列入黑名單後，智慧型手機海外銷售驟降4成。他也警告，處境艱難的華為將減產，來度過遭美國孤立的難關。

台股今天華為供應鏈漲跌互見。法人評估，華為利空先前已率先反映，台積電來到234.5元，小漲0.64%，股王大立光下跌5元，至3730元，跌幅0.13%。鴻海至75.9元，下跌0.65%。聯發科上漲逾2%，至307元。

被動元件族群國巨來到260元，下跌0.38%。華新科來到154元，下跌0.65%。國泰證期指出，美國將在本週展開對中國另3000億美元商品課稅公聽會，市場觀望氣氛將拉升，股市震盪幅度恐加大。（編輯：楊凱翔）1080618

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