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台股量縮震盪小漲 收復週線

最新更新：2019/06/18 14:58
台股18日觀望氣氛濃厚，早盤一度翻黑，隨後維持平盤之上，終場收在10566.74點，上漲36.2點，收復週線。（中央社檔案照片）
台股18日觀望氣氛濃厚，早盤一度翻黑，隨後維持平盤之上，終場收在10566.74點，上漲36.2點，收復週線。（中央社檔案照片）

（中央社記者江明晏台北18日電）美國聯準會開會在即，台股今天觀望氣氛濃厚，早盤一度翻黑，隨後維持平盤之上，終場收在10566.74點，上漲36.2點，收復週線。投顧認為，6月為利空空窗期，預期台股將隨國際股市震盪向上。

美國聯邦準備理事會（Fed）利率決策會議前夕，華爾街股市走高，歐股漲多跌少；美、英、日等國本週將作出重大利率決定，投資人謹慎因應。

台股加權股價指數今天終場上漲36.2點，收在10566.74點，漲幅0.34%，成交值新台幣800.86億元。

台積電收235.5元，上漲1.07%，股王大立光下跌30元，收3705元，跌幅0.8%。鴻海收75.9元，下跌0.65%。聯發科上漲逾2.6%，收308.5元。

被動元件族群國巨收258元，下跌1.15%；華新科收152元，跌近2%。

國泰證期表示，美國將在本週展開對中國另3000億美元商品課稅公聽會，市場觀望氣氛將拉升，股市震盪幅度恐加大，但預期在月底G20會議之前3000億美元商品是否課稅不會敲定，因此短線不會出現更大利空，6月仍持續為利空空窗期，只要不出現更大利空，預期國際股市將延續輪流反彈的格局，台股走勢相對較弱，但預期仍將隨著國際股市震盪向上。（編輯：楊玫寧）1080618

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