中芯21日股東會 蔣尚義不再任獨立董事

（中央社記者張建中新竹18日電）中國大陸晶圓代工廠中芯國際將於21日召開股東會，台積電前共同營運長蔣尚義已通知中芯董事會，不再爭取連任獨立董事。

據中芯國際公告指出，蔣尚義已通知董事會，基於個人原因和其他工作承諾，將不在股東會參選連任獨立董事，待股東大會後，蔣尚義也將不再是中芯的薪酬委員會成員。

蔣尚義是自2016年12月擔任中芯獨立董事，中芯國際表示，董事會感謝蔣尚義任內對公司作出的寶貴貢獻。

隨著蔣尚義卸下獨立董事，中芯國際董事會獨立董事人數將低於董事會成員人數至少1/3的最低要求，中芯國際將於股東會後3個月內盡快符合要求。

蔣尚義自1997年加入台積電，帶領台積電自主研發，製程技術一路自0.25微米、0.18微米、0.15微米、0.13微米、90奈米推進到65奈米世代，他於2006年首次退休。

2009年，蔣尚義受台積電創辦人張忠謀邀請，回任領導研發組織，帶領台積電製程技術進一步推進至28奈米、20奈米及16奈米鰭式場效電晶體(FinFET)，並展開10奈米世代研發，同時強化先進封裝技術實力。

蔣尚義2013年認為研發團隊有能力挑戰未來半導體技術發展極限，階段性使命已達成，可安心繼續中斷的退休生活，二度自台積電退休。

蔣尚義2016年底出任中芯國際獨立董事震撼國內各界，當時台積電表示，張忠謀已知情，並相信蔣尚義不會做出損害台積電利益的事。（編輯：林興盟）1080618