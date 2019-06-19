華新科股東會通過配息16.3元 順利改選董事

（中央社記者鍾榮峰桃園19日電）被動元件廠華新科今天上午股東會通過配息16.3元，並順利改選董事。董事長焦佑衡表示，公司不會因為景氣變化而改變步驟。

華新科股東會於上午9時30分開始，焦佑衡致詞指出，去年一年員工相當辛苦，尤其是去年下半年，今年第1季景氣有些變化，不過公司不會因景氣變化而改變步驟。

華新科在致股東報告表示，現階段美國正透過放緩升息、縮表、貿易談判及擴大內需投資等措施，維持經濟動能並伺機收回市場過剩資金。中國雖面臨美中貿易協商前景未明影響，不過仍將延續市場結構轉型及改善產業結構政策，並透過活絡內需市場經濟，抵銷外貿衝擊，確保中度成長目標。

另外歐盟處於英國脫歐關鍵階段，雙方均致力降低對經濟活動的可能衝擊，其他市場緊盯美中貿易走向，伺機吸納外溢影響，彈性調整自身產業政策，並穩定內需及就業環境，維持經濟正向發展。

華新科去年稅後淨利達新台幣197億元，每股稅後純益40.75元，法人表示，華新科去年營收、毛利率、營業利益、營益率、獲利和每股稅後純益，均創歷史新高。

華新科指出，去年主力產品積層陶瓷電容（MLCC）在市況缺貨風潮中，前3季計劃性擴充市場供給量，公司在市場價格走揚及期間產線高稼動率加成下，毛利水準拉升，營業費用率相對降低，各項財務指標朝正向改善。（編輯：李信寬）1080619