華新科保守看下半年景氣 台灣產能持續擴充

（中央社記者鍾榮峰桃園19日電）被動元件廠華新科董事長焦佑衡表示，公司可因應客戶產線轉移交貨，第3季不確定因素多，觀察貿易戰和華為變數，對下半年景氣保守看待，台灣廠MLCC產能持續擴充。

華新科今天上午舉行股東會，順利通過各項議案，股東會約在10時11分結束。會後焦佑衡接受媒體採訪。

焦佑衡表示，下半年景氣要看貿易戰進展，由於組裝廠客戶產線可能轉移，零組件交貨也會跟著移動，華新科在中國大陸、台灣、東南亞和美墨邊界均設有廠區產能，公司可以因應，去年已經逐步進行調整作業。

觀察第2季和第3季，焦佑衡指出，第2季客戶拉貨力道持穩，第3季要觀察美中貿易戰關稅和手機大廠華為（Huawei）動向影響，第3季不確定因素多，不過華新科持續調節資源，按照既定步驟進行。

展望下半年景氣，焦佑衡表示無法控制的變數仍多，他保守觀望，持續觀察客戶群移動生產基地進展、稅收變化影響等因素。

談到明年上半年，焦佑衡說還是要觀察貿易戰進展，希望有好的結果，長期他對於市場需求仍正向看待，不過市場需求何時反彈，仍待觀察。

談到稼動率，他指出，去年全面缺貨的市況今年好轉，不過還有少量產品呈現缺貨情況，庫存去年第4季整理乾淨，庫存水位正常，生產量也持續調節。

法人指出，目前華新科平均產能利用率約5成到6成左右。

在產能布局，焦佑衡看好華新科在台灣積層陶瓷電容（MLCC）產能持續增加，他指出也有貿易戰因素考量，台灣在精密零組件製造仍有優勢。他也表示，目前沒有在越南設廠的計畫，中國大陸產線也繼續維持。

法人指出，華新科在台灣高雄廠以生產MLCC元件為主，電阻元件主要在馬來西亞生產。

展望今年資本支出，華新科去年資本支出約新台幣60億元，法人預期今年資本支出規模會較去年小幅成長。

在擴產計畫部分，焦佑衡表示，按照既定計畫作業，因應車用和5G等應用高階被動元件需求，今年還是會有新產品加入，不過設備可能會延遲1季到2季的時間逐步進駐。

觀察日本被動元件產業動態，焦佑衡評估，日廠擴產作業不會改變，不過速度不會這麼急，蓋廠作業持續，設備進駐可能會觀察市場需求調整。至於中國大陸擴產動作和規模有限。（編輯：鄭雪文）1080619