PChome結盟韓國流通企業 擴展跨境電商版圖

（中央社記者吳家豪台北19日電）電子商務集團PChome網路家庭及韓國前3大流通企業「農協Hanaro流通」今天宣布共同簽署合作備忘錄，未來將推動台韓兩國之間跨境業務，開啟雙方多元合作。

網路家庭發布新聞稿指出，韓國已是台灣民眾喜愛的觀光國家，對其商品需求也逐步提升。PChome與韓國農協Hanaro流通合作，強化台韓之間的連結，未來將以提升雙方品牌的獨特性、強化市場競爭力為目標，共同擴大服務範圍。

韓國農協Hanaro流通隸屬於韓國農協集團，該集團包含超市流通、銀行、食品等事業體，2018年營收超過130億美元（約新台幣4000億元）。Hanaro超市在韓國有超過2200多家實體店面，主要販售產品包括韓國國產農畜產品、冷凍及加工食品及生活用品等。

網路家庭董事長詹宏志表示，台灣與韓國的經貿往來頻繁，台灣消費者也十分喜愛韓國食品及流行文化，PChome希望打造一個平台，擁有多元的商品及外來市場的物件，使得來自各地如東南亞、東北亞、歐美的商品都能在台灣市場產生交易，台灣就能成為大東南亞區域中最重要的交易通路。

詹宏志說，今天與韓國農協Hanaro流通結盟，跨出台、韓合作的第一步，初期將透過電商服務，導入台灣消費者喜愛的韓國商品成為網購韓貨的首選平台以外，未來也將有機會協助台灣的優質商品出口到韓國Hanaro流通的實體及虛擬通路販售。

韓國農協Hanaro流通執行長金成廣表示，本次簽署合作協議，具有非常重大的意義，相信雙方將能找出新的合作項目，並在短期內達到雙贏的目標。（編輯：張均懋）1080619