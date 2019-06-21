嚴陳莉蓮首度主持裕隆股東會 起立感謝支持

（中央社記者韓婷婷台北21日電）裕隆集團今天召開股東會，是嚴凱泰遺孀嚴陳莉蓮接任董事長後，首度主持股東會，她表示，將在公司治理的體制下積極發展，以創新的態度，開創一番新天地。

嚴陳莉蓮會後未接受媒體訪問，但坦言自己很緊張，壓力「super大」，股東會結束時還站起來感謝股東支持，並表示「會努力，希望」增加明年股利。

股東會中有小股東指出，裕隆配息率僅有48%，低於同集團中華車的64%及裕日車的90%，加上子公司整併後裕隆帳上現金充沛，期望能適度調高配息率。

裕隆總經理姚振祥表示，今年配息率48%，其實優於過去3年平均；股利配發主要考慮未來現金流及營運考量，但因為公司債每月都要按月提列償債；至於股價部份聚焦在本業經營，股價由市場機制決定，較無法滿足股東期感到抱歉。

裕隆在106年及107年辦理公司債募資新台幣153億元，截至5月底止，裕隆帳上約當現金約280億元。

裕隆2018年旗下各品牌總銷售台數為46397台，營業收入總額318.09億元，營業淨利16.73億元，營業外淨收益為4.89億元，稅前淨利為21.62億元，每股盈餘為每股1.39元。

前裕隆集團董事長嚴凱泰在2018年12月3日，因食道癌逝世後，妻子嚴陳莉蓮接下裕隆集團第4任董事長兼執行長職務，至今半年時間，快速完成集團事業體組織改造、子公司企業識別變更，展現十足企圖心。

嚴陳莉蓮今天在裕隆股東會上致詞時表示，去年底裕隆汽車面對嚴凱泰辭世的重大劇變，全體同仁同感悲痛與不捨，但裕隆汽車將繼續提升企業經營績效，完善決策管理機制與專業經理人治理制度，以強化公司競爭力，朝向公司目標繼續努力。

她表示，裕隆將持續回饋社會、維護股東權益，在公司治理的體制下積極發展，以創新的態度，在全體同仁的團隊合作與股東的支持下穩健前進，開創一番新天地。（編輯：林孟汝）1080621