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川習會下週登場 新台幣估再陷區間盤整

最新更新：2019/06/21 18:30

（中央社記者潘姿羽台北21日電）川習會拍板、美國聯準會態度更加鴿派等消息激勵市場信心，新台幣兌美元連3日走升，今天收盤收31.150元，升值2.5分；不過下週因川習會登場，市場料將重拾觀望態度，新台幣再陷區間盤整。

新台幣兌美元今天開盤價為31.100元，最高31.00元、最低31.151元，交投熱絡，持續爆量，台北及元太外匯市場總成交金額21.455億美元。

外匯交易員表示，市場延續前幾日的樂觀氛圍，外資一早就大量湧入，新台幣今天以31.100元開盤，升7.5分，盤中更一度觸及31元大關，強升逾1角。

午後局勢轉變，外匯交易員表示，投信看準台美利差有利可圖，進場大買美元，進口商也逢低加入買匯行列，均抑制新台幣升幅。

台北及元太外匯市場總成交金額今天再次衝破20億美元，不過外匯交易員認為，資金行情很快會趨於平靜，下週美國總統川普及中國國家主席習近平將在G20峰會期間舉行川習會，這是全球矚目的大事，屆時市場將重拾觀望態度，靜待貿易談判有無出現新進展，新台幣預估重回膠著走勢，估在30.9元至31.2元區間內盤整。（編輯：張均懋）1080621

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