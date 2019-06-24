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新台幣連4升 續創逾1個月新高

最新更新：2019/06/24 19:18
新台幣24日以31.110元兌1美元作收，升值4分，連續4個交易日升值。（中央社檔案照片）
新台幣24日以31.110元兌1美元作收，升值4分，連續4個交易日升值。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳佳蓉台北24日電）國際美元偏弱，外資偏向匯入，今日新台幣以31.110元兌1美元作收，升值4分，連續4個交易日升值，匯價續創逾1個月新高；台北及元太外匯經紀公司總成交量為17.15億美元。

外匯交易員說，今天新台幣兌美元隨國際美元偏弱，韓元相對走揚，外資偏向匯入，且有出口商月底拋匯助攻，開盤不久即強升逾1角，突破31.100兌1美元價位，盤中一度漲到31.004元兌1美元，直逼31元整數關卡。

外匯交易員表示，不過，由於外資雖然偏向匯入，但呈現雙向操作，方向並不一致，加上午後壽險及投信大舉進場撿便宜美元，壓抑新台幣升幅，至終場升幅明顯收斂。

展望後市，外匯交易員認為，本週末就是日本大阪G20峰會，在「川習會」有具體進展前，市場應會抱持觀望態度，靜待進一步指引。出口商月底拋匯力道，或許可支持新台幣繼續向上測試，但另一方面壽險、投信美元買盤也相當堅實，一來一往，可能陷入區間盤整格局，預估本週新台幣兌美元區間，將介於31.200元至31元間。

新台幣兌美元今天以31.115元開出，盤中最高31.004元、最低31.115元。（編輯：趙蔚蘭）1080624

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